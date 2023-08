Rencontre littéraire avec Jean d’Amérique 7, Impasse de Laroque Delprat Autoire, 29 octobre 2023, Autoire.

Autoire,Lot

En collaboration avec le festival « Résurgence »

Né en Haïti, Jean D’Amérique est poète, dramaturge, romancier et rappeur. Il porte haut les couleurs de la nouvelle génération d’écrivains haïtiens

7 Impasse de La Roque Del Prat. Tout public. Libre participation. Buvette. Sur réservation.

2023-10-29 18:00:00 fin : 2023-10-29 . EUR.

7, Impasse de Laroque Delprat

Autoire 46400 Lot Occitanie



In collaboration with the « Résurgence » festival

Born in Haiti, Jean D?Amérique is a poet, playwright, novelist and rapper. He represents the new generation of Haitian writers

7 Impasse de La Roque Del Prat. Open to all. Free admission. Refreshment bar. On reservation

En asociación con el festival « Résurgence

Nacido en Haití, Jean D’Amérique es poeta, dramaturgo, novelista y rapero. Representa a la nueva generación de escritores haitianos

7 Impasse de La Roque Del Prat. Abierto a todos. Entrada gratuita. Bar. Con reserva previa

In Zusammenarbeit mit dem Festival « Résurgence »

Der in Haiti geborene Jean D?Amérique ist Dichter, Dramatiker, Romancier und Rapper. Er hält die Fahne der neuen Generation haitianischer Schriftsteller hoch

7 Impasse de La Roque Del Prat. Für alle Altersgruppen. Freie Teilnahme an der Veranstaltung. Getränk. Auf Reservierung

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Vallée de la Dordogne