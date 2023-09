Dans le cadre de Résurgence VII- encadré: rétrospective Robert Lobet au Manoir de Laroque Delprat 7, Impasse de Laroque Delprat Autoire, 21 octobre 2023, Autoire.

Autoire,Lot

Durant deux jours, le Manoir accueille une rétrospective de l’artiste retraçant son parcours des années 2000 à nos jours.

Présence de l’artiste

Tout public. Sur réservation.

Dimanche 2023-10-21 14:00:00 fin : 2023-10-21 12:00:00. EUR.

7, Impasse de Laroque Delprat

Autoire 46400 Lot Occitanie



For two days, the Manoir will be hosting a retrospective of the artist?s work from 2000 to the present day.

Artist’s presence

Open to all. Reservations required

Durante dos días, el Manoir acogerá una retrospectiva de la obra del artista desde el año 2000 hasta la actualidad.

El artista estará presente

Abierta al público. Sólo con reserva previa

Zwei Tage lang findet im Manoir eine Retrospektive des Künstlers statt, die seinen Werdegang von den 2000er Jahren bis heute nachzeichnet.

Anwesenheit des Künstlers

Für jedes Publikum zugänglich. Auf Reservierung

