Journées Européennes du Patrimoine : Yvon Le Men, une vie en poésie 7, Impasse de Laroque Delprat Autoire, 16 septembre 2023, Autoire.

Autoire,Lot

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, les propriétaires vous ouvrent les portes de leur remarquable demeure.

Les Rencontres du Manoir de Laroque Delprat inaugurent leur 1ère saison littéraire avec Yvon Le Men, Goncourt 2019. Cosmopolite, humaniste, Yvon Le Men est une figure phare de la poésie contemporaine..

2023-09-16 18:30:00 fin : 2023-09-16 20:00:00. EUR.

7, Impasse de Laroque Delprat

Autoire 46400 Lot Occitanie



As part of the Heritage Days, the owners open the doors of their remarkable home.

Les Rencontres du Manoir de Laroque Delprat inaugurate their 1st literary season with Yvon Le Men, Goncourt 2019. Cosmopolitan and humanist, Yvon Le Men is a leading figure in contemporary poetry.

En el marco de las Jornadas del Patrimonio, los propietarios le abrirán las puertas de su extraordinaria casa.

Les Rencontres du Manoir de Laroque Delprat inauguran su 1ª temporada literaria con Yvon Le Men, ganador del Goncourt 2019. Cosmopolita y humanista, Yvon Le Men es una figura destacada de la poesía contemporánea.

Im Rahmen der Tage des Kulturerbes öffnen die Eigentümer die Türen ihres bemerkenswerten Anwesens.

Die Rencontres du Manoir de Laroque Delprat eröffnen ihre 1. literarische Saison mit Yvon Le Men, Goncourt 2019. Der Kosmopolit und Humanist Yvon Le Men ist eine Leitfigur der zeitgenössischen Poesie.

