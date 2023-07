Les Vergers d’Hurtebise – Fruits de saison et légumes d’été 7 hameau d’Hurtebise Guincourt, 12 juillet 2023, Guincourt.

Guincourt,Ardennes

Détails : – Fraises, cerises, mirabelles, quetsches, pommes, poires- Légumes d’été (tomates, courgettes, poivrons, aubergines)- Jus de pomme, jus de poire, jus de cerise et pétillant de mirabelle – Confiture et compotes Participation aux marchés des Producteurs de Pays à : – Charleville : sur la Place Ducale, le 2éme vendredi du mois et le Drive Fermier et au marché couvert tous les samedis matins – Renwez : le dernier vendredi du mois Vente en direct à la ferme, ouvert tous les après-midi de 14h à 19h.

7 hameau d’Hurtebise

Guincourt 08130 Ardennes Grand Est



Details : – Strawberries, cherries, mirabelle plums, plums, apples, pears – Summer vegetables (tomatoes, zucchini, peppers, eggplant) – Apple juice, pear juice, cherry juice and mirabelle plum sparkling wine – Jam and compotes Participation in the markets of the Producers of Country in : – Charleville: on the Place Ducale, the 2nd Friday of the month and the Farmers’ Drive and at the covered market every Saturday morning – Renwez: the last Friday of the month Direct sales at the farm, open every afternoon from 2 to 7 pm

Detalles : – Fresas, cerezas, ciruelas mirabel, manzanas, peras – Hortalizas de verano (tomates, calabacines, pimientos, berenjenas) – Zumo de manzana, zumo de pera, zumo de cereza y vino espumoso de ciruela mirabel – Mermeladas y compotas Participación en los mercados de productores locales de : – Charleville: en la Plaza Ducal, el segundo viernes del mes y en el Drive Fermier y en el mercado cubierto todos los sábados por la mañana – Renwez: el último viernes del mes Venta directa en la granja, abierta todas las tardes de 14 a 19 horas

Details: – Erdbeeren, Kirschen, Mirabellen, Zwetschgen, Äpfel, Birnen- Sommergemüse (Tomaten, Zucchini, Paprika, Auberginen)- Apfelsaft, Birnensaft, Kirschsaft und Mirabellenperlwein – Marmelade und Kompott Teilnahme an den Märkten der « Producteurs de Pays » in : – Charleville: auf dem Place Ducale, am 2. Freitag des Monats und Drive Fermier und in der Markthalle jeden Samstagvormittag – Renwez: am letzten Freitag des Monats Direktverkauf auf dem Bauernhof, jeden Nachmittag von 14 bis 19 Uhr geöffnet

