Family Cuir, Découverte Sensorielle et Créative 7 grand’rue Boivre-la-Vallée, 12 juin 2023, Boivre-la-Vallée.

Boivre-la-Vallée,Vienne

Prêts pour une expérience sensorielle et créative, un moment privilégié parent-enfant… ou en famille ? De la seconde partie de la préhistoire jusqu’aux alternatives au cuir, prenez le temps de découvrir une matière unique, de vous poser les questions qui influeront votre avenir et de vivre un moment de complicité créative..

7 grand’rue La Cité des Tanneurs

Boivre-la-Vallée 86470 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Ready for a sensory and creative experience, a special parent-child moment? From the second part of prehistory to the alternatives to leather, take the time to discover a unique material, to ask yourself questions that will influence your future and to live a moment of creative complicity.

¿Está preparado para una experiencia sensorial y creativa, un momento especial entre padres e hijos… o en familia? Desde la segunda parte de la prehistoria hasta las alternativas al cuero, tómese su tiempo para descubrir un material único, plantearse preguntas que influirán en su futuro y vivir un momento de complicidad creativa.

Sind Sie bereit für eine sinnliche und kreative Erfahrung, einen besonderen Moment zwischen Eltern und Kind… oder mit der ganzen Familie? Von der zweiten Hälfte der Vorgeschichte bis hin zu Alternativen zu Leder: Nehmen Sie sich die Zeit, ein einzigartiges Material zu entdecken, sich Fragen zu stellen, die Ihre Zukunft beeinflussen werden, und einen Moment kreativer Verbundenheit zu erleben.

