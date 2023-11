CONCOURS DE BELOTE 7 Grande Rue Saint-Julien-sous-les-Côtes, 26 novembre 2023, Saint-Julien-sous-les-Côtes.

Saint-Julien-sous-les-Côtes,Meuse

Organisé par l’association du Gai Vallon de la Deuille. Classement en individuel. Tous les joueurs remporteront un lot. Ouverture à partir de 13h30.

Renseignements et inscriptions par téléphone.. Tout public

Dimanche 2023-11-26 14:00:00 fin : 2023-11-26 19:00:00. .

7 Grande Rue Salle polyvalente

Saint-Julien-sous-les-Côtes 55200 Meuse Grand Est



Organized by the Gai Vallon de la Deuille association. Individual ranking. All players win a prize. Opens at 1.30pm.

Information and registration by telephone.

Organizado por la asociación Gai Vallon de la Deuille. Clasificación individual. Todos los jugadores ganarán un premio. Apertura a las 13h30.

Información e inscripciones por teléfono.

Organisiert von der Association du Gai Vallon de la Deuille. Rangliste in Einzelwertung. Alle Spieler gewinnen einen Preis. Eröffnung ab 13:30 Uhr.

Auskünfte und Anmeldungen per Telefon.

