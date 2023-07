Pêcherie l’Arc en Ciel 7, étangs de Rogissart Gespunsart, 12 juillet 2023, Gespunsart.

Gespunsart,Ardennes

Un étang à truites portion, un étang à grosses truites et un carpodrome vous attendent à Gespunsart pour une demi journée ou une journée de pêche en famille ou entre amis..

7, étangs de Rogissart

Gespunsart 08700 Ardennes Grand Est



A portion trout pond, a big trout pond and a carpodrome await you in Gespunsart for half a day or a day of fishing with family or friends.

Un estanque de truchas en porciones, un estanque de truchas grandes y un carpódromo te esperan en Gespunsart para una media jornada o un día completo de pesca con la familia o los amigos.

Ein Portionsforellenteich, ein Teich mit Großforellen und ein Karpodrom erwarten Sie in Gespunsart für einen halben oder ganzen Angeltag mit der Familie oder mit Freunden.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme