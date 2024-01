Cinéma – Le Cercle Rouge « I’m not your negro » 7 Espace Bocapole Bressuire, mardi 21 mai 2024.

Bressuire Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-21 20:00:00

fin : 2024-05-21

Venez (re)découvrir le film « I’m not your negro » de Raoul Peck au cinéma.

La projection sera suivie d’un échange.

7 Espace Bocapole Le Fauteuil Rouge

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine info@lefauteuilrouge.fr



