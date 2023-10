Cinéma – Le Cercle Rouge « Le vieux fusil » 7 Espace Bocapole Bressuire, 16 janvier 2024, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Venez (re)découvrir le film « Le vieux fusil » de Robert Enrico au cinéma.

La projection sera suivie d’un échange..

2024-01-16 fin : 2024-01-16 . EUR.

7 Espace Bocapole Le Fauteuil Rouge

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and (re)discover Robert Enrico’s film « Le vieux fusil » at the cinema.

The screening will be followed by a discussion.

Venga a (re)descubrir la película de Robert Enrico « Le vieux fusil » en el cine.

La proyección irá seguida de un debate.

Sehen Sie sich den Film « Le vieux fusil » von Robert Enrico im Kino (wieder) an.

Im Anschluss an die Vorführung findet ein Austausch statt.

Mise à jour le 2023-10-08 par OT Bocage Bressuirais