Conférence Altaïr – Euro Vélo 6 7 espace Bocapole Bressuire, 10 janvier 2024 14:30, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Projection du film Euro Vélo 6, de la Loire à la Mer Noire en famille, en présence du réalisateur Olivier Bourguet..

2024-01-10 fin : 2024-01-10 . EUR.

7 espace Bocapole Cinéma le Fauteuil Rouge

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Screening of the film Euro Vélo 6, from the Loire to the Black Sea, in the presence of director Olivier Bourguet.

Proyección de la película Euro Vélo 6, del Loira al Mar Negro en familia, en presencia del director Olivier Bourguet.

Vorführung des Films Euro Vélo 6, de la Loire à la Mer Noire en famille (Von der Loire bis zum Schwarzen Meer für Familien), in Anwesenheit des Regisseurs Olivier Bourguet.

Mise à jour le 2023-12-04 par OT Bocage Bressuirais