Vacances féériques – Un bowling, un goûter et un film 7 Espace Bocapole Bressuire, 26 décembre 2023 07:00, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Tous les jours pour les enfants, réservez votre bowling, votre goûter, votre cinéma et venez profiter d’un après-midi pour les plus jeunes comme les plus grands en compagnie de tous vos héros préférés.

Pack après-midi enfant:

1 Partie de Bowling (De 14h00 à 15h30)

1 Goûter (Servi de 15h00 à 16h00 dans le hall du cinéma)

1 Séance de cinéma (16h00)

Réservations obligatoires par téléphone au bowling, au 05.49.80.30.55.

Possibilité de voir un film ou faire une partie de bowling aux tarifs habituels..

2023-12-26 fin : 2024-01-06 . EUR.

7 Espace Bocapole Le Fauteuil Rouge

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Every day for kids, book your bowling, your snack, your cinema and come and enjoy an afternoon for young and old in the company of all your favorite heroes.

Children’s afternoon package:

1 Bowling game (2:00 pm to 3:30 pm)

1 Snack (served from 3:00 to 4:00 pm in the cinema lobby)

1 Movie (4:00 pm)

Reservations must be made by telephone at 05.49.80.30.55.

Possibility of seeing a film or bowling at the usual rates.

Todos los días para los niños, reserva tu bolera, tu merienda, tu cine y ven a disfrutar de una tarde para grandes y pequeños en compañía de todos tus héroes favoritos.

Paquete de tarde para niños:

1 partida de bolos (de 14.00 a 15.30 h)

1 merienda (servida de 15:00 a 16:00 en el vestíbulo del cine)

1 sesión de cine (16:00 h)

Las reservas deben hacerse por teléfono en la bolera, en el 05.49.80.30.55.

Podrá ver una película o jugar una partida de bolos con las tarifas habituales.

Jeden Tag für Kinder, buchen Sie Ihr Bowling, Ihren Snack, Ihr Kino und genießen Sie einen Nachmittag für die Kleinen wie für die Großen in Begleitung all Ihrer Lieblingshelden.

Nachmittagspaket für Kinder:

1 Partie Bowling (von 14.00 bis 15.30 Uhr)

1 Snack (wird von 15:00 bis 16:00 Uhr in der Lobby des Kinos serviert)

1 Filmvorführung (16.00 Uhr)

Reservierungen müssen telefonisch bei der Bowlingbahn unter der Nummer 05.49.80.30.55 vorgenommen werden.

Möglichkeit, einen Film zu sehen oder eine Partie Bowling zu spielen, zu den üblichen Preisen.

Mise à jour le 2023-12-05 par OT Bocage Bressuirais