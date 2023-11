Concert au cinéma – M – En rêvalité 7 Espace Bocapole Bressuire, 7 décembre 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Diffusion au cinéma du concert de la dernière tournée de -M- qui a rassemblé plus d’ un million de spectateurs..

2023-12-07 fin : 2023-12-07 . EUR.

7 Espace Bocapole Le Fauteuil Rouge

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Cinema broadcast of the concert from -M-‘s last tour, which drew over a million spectators.

Retransmisión cinematográfica del concierto de la última gira de -M-, que congregó a más de un millón de espectadores.

Das Konzert der letzten Tournee von -M-, das über eine Million Zuschauer hatte, wird im Kino gezeigt.

