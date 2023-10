Concert au cinéma – SCH – Le concert de l’ Orange Vélodrome 7 Espace Bocapole Bressuire, 23 novembre 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Plus qu’attendu, SCH, 30 ans, célèbre 10 ans de carrière devant 53 400 spectateurs à l’Orange Vélodrome pour sa tournée Decennium. C’est une consécration pour le rappeur marseillais. La cité phocéenne est le berceau incontournable du rap français et ce concert ne fait que le confirmer avec notamment la présence de l’équipe du titre culte « Bande Organisée » : JuL, Kofs, Naps, Soso Maness, Elams, Solda, Houari. C’est Marseille bébé ! Mais pas seulement… Hamza, PLK, Sofiane Pamart, Unknown-T, Squeezie, ont fait le déplacement pour cette date événement. Plus de 2h00 de communion : un show historique..

2023-11-23 fin : 2023-11-23 . EUR.

7 Espace Bocapole Le Fauteuil Rouge

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



More than expected, SCH, 30, celebrates 10 years of career in front of 53,400 spectators at the Orange Vélodrome for his Decennium tour. It’s a consecration for the Marseilles rapper. The city of Marseille is the cradle of French rap, and this concert only confirms it, with the presence of the team behind the cult title « Bande Organisée »: JuL, Kofs, Naps, Soso Maness, Elams, Solda, Houari. It’s Marseille baby! But not only? Hamza, PLK, Sofiane Pamart, Unknown-T, Squeezie, were also on hand for the event. Over 2h00 of communion: a historic show.

Más de lo esperado, SCH, de 30 años, celebra sus 10 años en el mundo de la música ante 53.400 fans en el Orange Vélodrome con motivo de su gira Decennium. La carrera del rapero marsellés ha cerrado el círculo. La ciudad de Marsella es la cuna del rap francés, y este concierto no hace más que confirmarlo, con el equipo detrás del éxito de culto « Bande Organisée » sobre el escenario: JuL, Kofs, Naps, Soso Maness, Elams, Solda y Houari. ¡Es Marsella, nena! ¿Pero no sólo? Hamza, PLK, Sofiane Pamart, Unknown-T, Squeezie, todos hicieron el viaje para este evento. Más de 2 horas de comunión: un espectáculo histórico.

Mehr als erwartet feiert der 30-jährige SCH im Rahmen seiner Decennium-Tour 10 Jahre Karriere vor 53.400 Zuschauern im Orange Vélodrome. Das ist eine Krönung für den Rapper aus Marseille. Die Cité phocéenne ist die unumgängliche Wiege des französischen Rap, und dieses Konzert bestätigt das nur noch, insbesondere mit der Anwesenheit des Teams des Kulttitels « Bande Organisée »: JuL, Kofs, Naps, Soso Maness, Elams, Solda, Houari. Das ist das Marseille-Baby! Aber nicht nur das? Hamza, PLK, Sofiane Pamart, Unknown-T, Squeezie, sind zu diesem Ereignis angereist. Mehr als zwei Stunden Gemeinschaft: eine historische Show.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT Bocage Bressuirais