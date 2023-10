Concert au cinéma – Michel Polnareff 7 Espace Bocapole Bressuire, 18 novembre 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Captation du concert de l’Accor Arena, juillet 2023. A bientôt 80 ans, Michel Polnareff est le seul artiste de sa génération qui remplit 2 Accor Arena au terme d’une tournée de Zéniths à guichets fermés. Son empreinte sur la musique française et son répertoire ne sont plus à démontrer, et le public est au rendez-vous avec ferveur. Avec ce programme, nous invitons tous les spectateurs à venir chanter avec lui ses plus grands tubes dans les salles de cinéma..

7 Espace Bocapole Le Fauteuil Rouge

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Accor Arena concert footage, July 2023. At nearly 80, Michel Polnareff is the only artist of his generation to fill 2 Accor Arenas at the end of a sold-out Zenith tour. His imprint on French music and his repertoire are unquestionable, and his audiences are enthusiastic about him. With this program, we’re inviting everyone to come and sing along to his greatest hits in cinemas.

Imágenes del concierto en el Accor Arena, julio de 2023. A sus casi 80 años, Michel Polnareff es el único artista de su generación que llena 2 Accor Arenas al final de una gira Zenith con todas las entradas agotadas. Su huella en la música francesa y su repertorio son incuestionables, y su público se entusiasma con él. Con este programa, invitamos a todos a venir a cantar sus grandes éxitos en el cine.

Aufzeichnung des Konzerts in der Accor Arena, Juli 2023. Mit fast 80 Jahren ist Michel Polnareff der einzige Künstler seiner Generation, der am Ende einer ausverkauften Zenith-Tournee 2 Accor Arena füllt. Sein Einfluss auf die französische Musik und sein Repertoire sind nicht mehr zu übersehen, und das Publikum ist mit Inbrunst dabei. Mit diesem Programm laden wir alle Zuschauer ein, mit ihm seine größten Hits in den Kinosälen zu singen.

