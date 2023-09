Exposition – Frédéric Emery devient Pierre Delinfini 7 Espace Bocapole Bressuire, 10 novembre 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Le Fauteuil Rouge donne carte blanche à Frédéric Emery devenu Pierre Delinfini, pour investir le hall et les couloirs vers les salles afin de présenter ses sculptures sur pierre ornées à chaque fois d’une matière noble, s’inspirant des mondes Marvel, DC et Star Wars..

2023-11-10

7 Espace Bocapole Le Fauteuil Rouge

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Le Fauteuil Rouge gives Frédéric Emery, now Pierre Delinfini, carte blanche to take over the hall and corridors to the rooms, presenting his stone sculptures, each adorned with a noble material, inspired by the Marvel, DC and Star Wars worlds.

Le Fauteuil Rouge da carta blanca a Frédéric Emery, ahora Pierre Delinfini, para apoderarse del vestíbulo y de los pasillos que conducen a las salas de exposición para presentar sus esculturas de piedra, cada una adornada con un material noble e inspirada en los universos de Marvel, DC y Star Wars.

Le Fauteuil Rouge gibt Frédéric Emery, der zu Pierre Delinfini wurde, freie Hand, die Halle und die Gänge zu den Sälen zu besetzen, um seine Steinskulpturen zu präsentieren, die jedes Mal mit einem edlen Material verziert sind und sich an den Welten von Marvel, DC und Star Wars inspirieren.

