Ciné-débat – Bienveillance paysanne 7 Espace Bocapole Bressuire, 8 novembre 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Venez découvrir le documentaire « Bienveillance paysanne » et débattre du film avec son réalisateur Oliver Dickinson !

Synopsis :

« Algues vertes, gaz à effet de serre, déforestation, recul de la biodiversité, réchauffement climatique… Et tant d’autres maux imputés à l’élevage ! L’animal de ferme, notre bienfaiteur nourricier, serait-il devenu l’ennemi Numéro 1 de la vie sur Terre ? Le documentariste Oliver Dickinson a voulu le vérifier en parcourant la France à la rencontre d’éleveurs et d’éleveuses adeptes de pratiques vertueuses. Ils et elles ont choisi de replanter les arbres et de développer d’ingénieuses collaborations animales pour laisser une empreinte plus douce et contribuer à la sauvegarde de notre planète. ».

2023-11-08

7 Espace Bocapole Le Fauteuil Rouge

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the documentary « Bienveillance paysanne » and discuss the film with its director Oliver Dickinson!

Synopsis:

« Green algae, greenhouse gases, deforestation, loss of biodiversity, global warming… And so many other evils attributed to livestock farming! Has the farm animal, our nourishing benefactor, become enemy number 1 of life on Earth? Documentary filmmaker Oliver Dickinson set out to find out, travelling across France to meet farmers who are committed to virtuous practices. They have chosen to replant trees and develop ingenious animal collaborations to leave a gentler footprint and help save our planet. »

¡Venga a ver el documental « Bienveillance paysanne » y discuta la película con su director Oliver Dickinson!

Sinopsis:

« Algas verdes, gases de efecto invernadero, deforestación, pérdida de biodiversidad, calentamiento global? ¡Y tantos otros males achacados a la ganadería! ¿Podría ser que el animal de granja, nuestro benefactor nutritivo, se haya convertido en el enemigo número uno de la vida en la Tierra? El documentalista Oliver Dickinson se propuso averiguarlo viajando por Francia para conocer a ganaderos comprometidos con prácticas virtuosas. Han optado por replantar árboles y desarrollar ingeniosas asociaciones con animales para dejar una huella más suave y ayudar a salvar nuestro planeta. »

Sehen Sie sich den Dokumentarfilm « Bienveillance paysanne » an und diskutieren Sie den Film mit seinem Regisseur Oliver Dickinson!

Synopsis:

« Grünalgen, Treibhausgase, Entwaldung, Rückgang der Biodiversität, globale Erwärmung? Und so viele andere Übel, die der Viehzucht zugeschrieben werden! Ist das Nutztier, unser nährender Wohltäter, zum Feind Nr. 1 des Lebens auf der Erde geworden? Der Dokumentarfilmer Oliver Dickinson wollte dies überprüfen und reiste durch Frankreich, um Züchter und Züchterinnen zu treffen, die sich für tugendhafte Praktiken einsetzen. Sie haben sich dafür entschieden, wieder Bäume zu pflanzen und geniale Tierkooperationen zu entwickeln, um einen sanfteren Fußabdruck zu hinterlassen und zur Rettung unseres Planeten beizutragen »

