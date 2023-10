Cinéma – Soirée frissons 7 Espace Bocapole Bressuire, 31 octobre 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Trois films d’horreur à venir découvrir en une soirée pour Halloween !

Faites votre choix dans une liste de films d’horreur (dont l’avant-première de « Five Nights at Freddy’s ») et participez au concours de déguisement pour remporter des cadeaux !

Possibilité de réserver des pizzas pour manger entre les séances (+10 €).

Réservation à la caisse du cinéma Le Fauteuil Rouge uniquement..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . EUR.

7 Espace Bocapole Cinéma Le Fauteuil rouge

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Three horror films to discover in one evening for Halloween!

Choose from a list of horror films (including the premiere of « Five Nights at Freddy’s ») and enter the costume contest to win prizes!

Possibility of reserving pizzas to eat between screenings (+10 ?).

Reservations at Le Fauteuil Rouge cinema box office only.

¡Tres películas de terror para descubrir en una noche de Halloween!

Elija entre una lista de películas de terror (incluido el preestreno de « Five Nights at Freddy’s ») ¡y participe en el concurso de disfraces para ganar premios!

Posibilidad de reservar pizzas para comer entre proyecciones (+10€).

Reservas únicamente en la taquilla del cine Le Fauteuil Rouge.

Drei Horrorfilme, die Sie an Halloween an einem Abend sehen können!

Wählen Sie aus einer Liste von Horrorfilmen (darunter die Vorpremiere von « Five Nights at Freddy’s ») und nehmen Sie am Kostümwettbewerb teil, um Geschenke zu gewinnen!

Es besteht die Möglichkeit, Pizzas zu reservieren, um zwischen den Vorstellungen zu essen (+10?).

Reservierung nur an der Kasse des Kinos Le Fauteuil Rouge.

