Concert – Plage Arrière 7 Espace Bocapole Bressuire, 21 octobre 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Belle, la différence! organise à la place d’un ciné-relax, un concert de Plage Arrière, groupe musical du bocage.

Des bénévoles seront présents pour accompagner les établissements handicap et les personnes en situation de handicap.

Des casques de protection auditifs et bouchons d’oreilles seront à la disposition des personnes à tendance autiste (ceux qui déjà ont un casque peuvent l’apporter)..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

7 Espace Bocapole Cinéma Le Fauteuil Rouge

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Belle, la différence! is organizing a concert by Plage Arrière, a musical group from the Bocage region.

Volunteers will be on hand to accompany disabled people and establishments.

Hearing protection helmets and ear plugs will be available for people with autistic tendencies (those who already have helmets can bring them).

Belle, la différence! organiza un concierto de Plage Arrière, grupo musical de la región de Bocage, en lugar de un cine-relax.

Habrá voluntarios para ayudar a las personas discapacitadas y a los establecimientos.

Habrá auriculares protectores y tapones para los oídos a disposición de los autistas (los que ya tengan auriculares pueden traerlos).

Belle, la différence! organisiert anstelle eines Ciné-Relax ein Konzert der Musikgruppe Plage Arrière aus dem Bocage.

Freiwillige Helfer werden anwesend sein, um Behinderteneinrichtungen und Menschen mit Behinderungen zu begleiten.

Für Menschen mit autistischen Tendenzen werden Gehörschutz und Ohrstöpsel bereitgestellt (wer bereits einen Helm hat, kann ihn mitbringen).

Mise à jour le 2023-10-08 par OT Bocage Bressuirais