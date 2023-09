Les jumelages font leur cinéma 7 Espace Bocapole Bressuire, 29 septembre 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Le festival du film des villes jumelées et le comité d’animation des amitiés internationales vous invitent à venir découvrir des films de différents pays pour célébrer les jumelages de la ville de Bressuire!

Tarif adulte: 4,50 € dont 0,50 € reversés aux Amitiés Internationales (Pack de 6 places : 24 € dont 3 € reversés aux Amitiés Internationales)..

2023-09-29 fin : 2023-10-07 . .

7 Espace Bocapole Le Fauteuil Rouge

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Twin Cities Film Festival and the Comité d?animation des Amitiés Internationales invite you to come and discover films from different countries to celebrate Bressuire?s twinning!

Adult price: 4.50 ? of which 0.50 ? will be donated to Amitiés Internationales (Pack of 6 tickets: 24 ? of which 3 ? will be donated to Amitiés Internationales).

¡El Festival de Cine de las Ciudades Hermanadas y el Comité de Amistades Internacionales le invitan a venir a ver películas de diferentes países para celebrar los lazos de hermanamiento de Bressuire!

Precio adulto: 4,50 € de los cuales 0,50 € se destinan a Amitiés Internationales (Pack de 6 entradas: 24 € de los cuales 3 € se destinan a Amitiés Internationales).

Das Filmfestival der Partnerstädte und das Animationskomitee der internationalen Freundschaften laden Sie ein, Filme aus verschiedenen Ländern zu sehen, um die Partnerschaften der Stadt Bressuire zu feiern!

Erwachsene: 4,50 ?, wovon 0,50 ? an Amitiés Internationales gespendet werden (6er-Pack: 24 ?, wovon 3 ? an Amitiés Internationales gespendet werden).

