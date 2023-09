Cinéma – Le Cercle Rouge « La tour infernale » 7 Espace Bocapole Bressuire, 26 septembre 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Venez (re)découvrir le film « La tour infernale » au cinéma.

La projection sera suivie d’un échange.

À San Francisco, le plus grand gratte-ciel du monde va être inauguré. Son architecte, Douglas Roberts, voit cette soirée tourner au drame lorsqu’un court-circuit provoque un incendie et bloque les convives au 135e étage du bâtiment. C’est Michael O’Hallorhan, le capitaine des pompiers de la ville, qui est chargé de commander l’opération de sauvetage..

2023-09-26

7 Espace Bocapole Le Fauteuil Rouge

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and (re)discover the film « La tour infernale » at the cinema.

The screening will be followed by a discussion.

In San Francisco, the world’s tallest skyscraper is about to be inaugurated. Its architect, Douglas Roberts, sees the evening turn tragic when a short-circuit causes a fire, trapping guests on the 135th floor of the building. Michael O’Hallorhan, the city’s fire captain, is in charge of the rescue operation.

Venga a (re)descubrir la película « La tour infernale » en el cine.

La proyección irá seguida de un debate.

En San Francisco, el rascacielos más alto del mundo está a punto de inaugurarse. Su arquitecto, Douglas Roberts, ve cómo la velada se torna trágica cuando un cortocircuito provoca un incendio y atrapa a los invitados en la planta 135 del edificio. Michael O’Hallorhan, capitán de bomberos de la ciudad, se encarga de la operación de rescate.

Erleben Sie den Film « Der Höllenturm » im Kino (wieder).

Im Anschluss an die Vorführung findet ein Austausch statt.

In San Francisco soll der größte Wolkenkratzer der Welt eingeweiht werden. Für den Architekten Douglas Roberts wird der Abend zu einem Drama, als ein Kurzschluss ein Feuer auslöst und die Gäste im 135. Stockwerk des Gebäudes festsitzen. Michael O’Hallorhan, der Kapitän der städtischen Feuerwehr, wird mit der Leitung der Rettungsaktion beauftragt.

