Cinéma – Avant-première « Barbie » 7 Espace Bocapole Bressuire, 18 juillet 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Venez découvrir le film « Barbie » (avec Margot Robbie et Ryan Gosling) en avant-première !

Synopsis : « A Barbie Land, vous êtes un être parfait dans un monde parfait. Sauf si vous êtes en crise existentielle, ou si vous êtes Ken. ».

2023-07-18 fin : 2023-07-18 . .

7 Espace Bocapole Le Fauteuil Rouge

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Join us for a sneak preview of « Barbie » (starring Margot Robbie and Ryan Gosling)!

Synopsis: « In Barbie Land, you’re a perfect being in a perfect world. Unless you’re having an existential crisis, or you’re Ken. »

¡Ven a ver el preestreno de la película « Barbie » (protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling)!

Sinopsis: « En Barbie Land, eres una persona perfecta en un mundo perfecto. A menos que tengas una crisis existencial o seas Ken »

Erleben Sie den Film « Barbie » (mit Margot Robbie und Ryan Gosling) als Vorpremiere!

Synopsis: « In Barbie Land bist du ein perfektes Wesen in einer perfekten Welt. Es sei denn, Sie befinden sich in einer existenziellen Krise oder sind Ken »

