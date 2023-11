Soirée lecture en pyjama 7 Espace Agora Vasles, 10 novembre 2023, Vasles.

Vasles,Deux-Sèvres

Soirée lectures en pyjama sur le thème des émotions.

Venez en pyjama avec votre Doudou , couverture, …

Entrée libre.

2023-11-10 fin : 2023-11-10 21:00:00. .

7 Espace Agora Bibliothèque Vasles

Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Pyjama reading evening on the theme of emotions.

Come in pyjamas with your Doudou, blanket, …

Free admission

Una noche de lecturas en pijama sobre el tema de las emociones.

Ven en pijama con tu Doudou, manta,…

Entrada gratuita

Pyjama-Leseabend zum Thema Emotionen.

Kommen Sie im Pyjama mit Ihrem Kuscheltier, Ihrer Decke, …

Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-10-26 par CC Parthenay Gâtine