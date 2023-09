Rencontre d’auteur : Michel Fleck 7 Espace Agora Vasles, 13 octobre 2023, Vasles.

Vasles,Deux-Sèvres

Dans le cadre de la Tournée des auteurs locaux dans les bibliothèques et médiathèques du réseau de Parthenay-Gâtine. Venez à la rencontre d’auteurs locaux. Les rencontres d’auteurs sont accompagnées d’atelier, d’un temps d’échange et d’un temps de vente/dédicace.

Michel Fleck fait partie du monde des écrivains « amateurs » et depuis sa jeunesse, la lecture et l’écriture l’ont toujours porté et aidé à se construire. Il a écrit quatre romans intitulés Solitudes, Le Mécréant, et deux policiers : Le village englouti et Clarisse.

Une expérience de théâtre rural en tant qu’acteur l’a amené à écrire 4 pièces de théâtre : La répétition, Et pourtant cette nuit, La présentation et Normal qui est Normal. Tous édités aux éditions Edilivre. Un roman policier intitulé Sarah est en cours d’écriture.

Une pièce de théâtre élaborée avec un collectif, La morsure des secrets, est en cours d’écriture..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 19:30:00. .

7 Espace Agora Bibilothèque

Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



As part of the tour of local authors in the libraries and media libraries of the Parthenay-Gâtine network. Come and meet local authors. Author meetings are accompanied by workshops, discussions and book sales.

Michel Fleck belongs to the world of « amateur » writers, and since his youth, reading and writing have always supported him and helped him to build himself. He has written four novels, Solitudes, Le Mécréant, and two detective stories: Le village englouti and Clarisse.

His experience of rural theater as an actor led him to write 4 plays: La répétition, Et pourtant cette nuit, La présentation and Normal qui est Normal. All published by Edilivre. A crime novel entitled Sarah is currently being written.

A play developed with a collective, La morsure des secrets, is currently being written.

En el marco de la gira de autores locales en las bibliotecas y mediatecas de la red Parthenay-Gâtine. Venga a conocer a los autores locales. Los encuentros con los autores irán acompañados de talleres, sesiones de debate y venta de libros.

Michel Fleck es uno de los escritores « aficionados » del mundo. Desde su juventud, la lectura y la escritura siempre le han servido de apoyo y le han ayudado a desarrollarse. Ha escrito cuatro novelas, Solitudes y Le Mécréant, y dos novelas policíacas, Le village englouti y Clarisse.

Su experiencia del teatro rural como actor le llevó a escribir 4 obras: La répétition, Et pourtant cette nuit, La présentation y Normal qui est Normal. Todas publicadas por Edilivre. Actualmente está escribiendo una novela policíaca titulada Sarah.

Actualmente está escribiendo una obra de teatro desarrollada con un colectivo, La morsure des secrets.

Im Rahmen der Tournée der lokalen Autoren in den Bibliotheken und Mediatheken des Netzwerks Parthenay-Gâtine. Treffen Sie lokale Autoren. Die Autorenbegegnungen werden von einem Workshop, einer Austauschrunde und einem Verkauf/einer Signierstunde begleitet.

Michel Fleck gehört zu den Amateurschriftstellern und seit seiner Jugend haben ihn das Lesen und das Schreiben immer getragen und ihm geholfen, sich zu entwickeln. Er hat vier Romane mit den Titeln Solitudes, Le Mécréant und zwei Kriminalromane geschrieben: Le village englouti und Clarisse.

Eine Erfahrung als Schauspieler im ländlichen Theater brachte ihn dazu, vier Theaterstücke zu schreiben: La répétition, Et pourtant cette nuit, La présentation und Normale qui est Normale. Alle wurden im Verlag Edilivre veröffentlicht. Ein Kriminalroman mit dem Titel Sarah ist derzeit in Arbeit.

Ein mit einem Kollektiv erarbeitetes Theaterstück mit dem Titel La morsure des secrets (Der Biss der Geheimnisse) wird derzeit geschrieben.

Mise à jour le 2023-09-06 par CC Parthenay Gâtine