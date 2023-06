Rencontre avec l’auteur : Pierre Brandao 7 Espace Agora Vasles, 24 juin 2023, Vasles.

Vasles,Deux-Sèvres

Rencontre avec l’Auteur Pierre Brandao (ancien gendarme à la retraite) qui nous présentera ses ouvrages : romans policiers, anecdotes de gendarmerie..

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 11:00:00. EUR.

7 Espace Agora Bibliothèque Vasles

Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Meet author Pierre Brandao (retired gendarme), who will present his works: detective novels and gendarmerie anecdotes.

Conozca al escritor Pierre Brandao (gendarme jubilado), que presentará sus obras: novelas policíacas y anécdotas de gendarmería.

Treffen mit dem Autor Pierre Brandao (ehemaliger Gendarm im Ruhestand), der uns seine Werke vorstellen wird: Kriminalromane, Anekdoten aus der Gendarmerie.

Mise à jour le 2023-06-08 par CC Parthenay Gâtine