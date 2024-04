7 ème randonnée des Sorciers Hangar communal Les Eyzies, dimanche 14 avril 2024.

Le Comité des fêtes de Saint-Cirq aux Eyzies organise sa 7 ème randonnée des Sorciers. Le départ est au hangar communal (361 route de la Croix de Monpazier à Saint-Cirq) à 9h. Les inscriptions sont dès 8h au tarif de 3 €. Deux parcours sont proposés 7km et 16 kms. Possibilité de courir sur les parcours et pour les randonneurs de se restaurer 12€ (sur réservation au moment de l’inscription). 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 09:00:00

fin : 2024-04-14

Hangar communal 361 route de la Croix de Monpazier

Les Eyzies 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

