Grande Brocante des équipes Saint-Vincent 7 Cours Tartas Arcachon, 27 octobre 2023, Arcachon.

Vente de bienfaisance au profit des œuvres de l’association.

Vaisselle, vêtements, accessoires, linge de maison…

Salle de la Chapelle Jeanne d’Arc, Cours Tartas (à côté de la poste)

Ouvert à tout public..

2023-10-27 fin : 2023-10-29 18:00:00. .

Charity sale for the benefit of the association’s works.

Dishes, clothes, accessories, household linen..

Salle de la Chapelle Jeanne d’Arc, Cours Tartas (next to the post office)

Open to the public.

Venta benéfica en beneficio de las obras de la asociación.

Vajilla, ropa, accesorios, ropa de hogar..

Salle de la Chapelle Jeanne d’Arc, Cours Tartas (junto a Correos)

Abierto al público.

Wohltätigkeitsverkauf zu Gunsten der Arbeit des Vereins.

Geschirr, Kleidung, Accessoires, Haushaltswäsche..

Saal der Kapelle Jeanne d’Arc, Cours Tartas (neben der Post)

Für jedes Publikum geöffnet.

