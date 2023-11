Rencontre avec l’auteur Pierric Bailly suite à la sortie de son roman » La Foudre » 7 Côte des Cordeliers Romans-sur-Isère, 30 novembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Suite à la sortie de son septième roman intitulé « La Foudre », venez rencontrer son auteur talentueux Pierric Bailly le Jeudi 30 Novembre à 19h à la Librairie des Cordeliers..

2023-11-30 19:00:00 fin : 2023-11-30 . .

7 Côte des Cordeliers Librairie des Cordeliers

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Following the release of his seventh novel « La Foudre », come and meet talented author Pierric Bailly on Thursday November 30 at 7pm at Librairie des Cordeliers.

Tras el lanzamiento de su séptima novela, « La Foudre », venga a conocer al talentoso autor Pierric Bailly el jueves 30 de noviembre a las 19:00 en la Librairie des Cordeliers.

Nach der Veröffentlichung seines siebten Romans mit dem Titel « La Foudre » (Der Blitz) treffen Sie den talentierten Autor Pierric Bailly am Donnerstag, den 30. November um 19 Uhr in der Librairie des Cordeliers.

Mise à jour le 2023-11-10 par Valence Romans Tourisme