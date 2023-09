Cet évènement est passé 7 concerts des Musiciens du Métro au Village Rugby Village Rugby Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris 7 concerts des Musiciens du Métro au Village Rugby Village Rugby Paris, 22 septembre 2023, Paris. Le dimanche 08 octobre 2023

de 19h30 à 20h30

Le dimanche 01 octobre 2023

de 19h30 à 20h30

Le samedi 30 septembre 2023

de 19h30 à 20h30

Le jeudi 28 septembre 2023

de 19h30 à 20h30

Le dimanche 24 septembre 2023

de 20h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Ils quittent les souterrains parisiens pour proposer 7 concerts aux styles variés sur le Village Rugby : retrouvez la programmation des Musiciens du Métro de la RATP ! Joylie – 22 septembre à partir de 20h00

Bleu Pétrole- 23 septembre à partir de 19h30

Unravel – 24 septembre à partir de 20h00

Madlen Keys – 28 septembre à partir de 19h30

Krill – 30 septembre à partir de 19h30

Billet d’humeur – 1er octobre à partir de 19h30

Funkasfunk – 8 octobre à partir de 19h30 Village Rugby Place de la Concorde 75008 Paris Contact :

