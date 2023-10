Louise Balalas-Pitous 7 clous Marseille, 21 octobre 2023, Marseille.

Louise Balalas-Pitous Samedi 21 octobre, 19h30 7 clous A partir de 5€

Louise Balalas-Pitous, Patrick Raynaud & Paravision Music présentent Eternity by Term, un récital de piano mêlant grand répertoire et … petits cailloux. Venez nombreuses, venez nombreux, vous trouverez le chemin vers les 7 stations, moments suspendus, lieux-dits d’éternité.

* programme (ordre non déterminé à ce jour, 45’ ca):

– Sonate nº2, 1er mvt, Alexandre Scriabine

– Partita nº2, 1er mvt, Jean-Sébastien Bach

– Variations op20 sur un thème de Robert Schumann, Clara Schumann

– South by West, 3e mvt, Nicolas Jacquot

– En Noir & Blanc, Nicolas Jacquot

– Mondo n*4, Nicolas Jacquot

– Prélude Feu d’artifice, Claude Debussy

Louise Balalas est une jeune pianiste diplômée du Conservatoire de Marseille. Outre le piano, elle s’ouvre depuis quelques années à d’autres disciplines comme la composition à l’image et l’électroacoustique. Elle étudie aussi l’accompagnement piano et l’écriture et intègre cette année la classe d’excellence de Shani Di Luka au Conservatoire de Monaco. Elle évolue dans un univers mêlant tous les arts tels la danse, le théâtre, le cinéma, les arts plastiques et allie le répertoire classique à d’autres époques et styles musicaux dans l’idée que l’essence même de l’art réside dans le caractère indissociable de toutes les disciplines de la création.

Nicolas Jacquot est un compositeur, performeur et producteur basé à Marseille depuis 2016. Il mixe les techniques d’écriture contemporaines avec une approche de plus en plus expérimentale et fortuite. Il dirige le petit label-cailloux Paravision Music qui se revendique d’un ars combinendi radical, entre musique de chambre mal rangée et boogie corrompue. Ce soir, ni l’un ni l’autre, comme d’habitude.

* Titre librement emprunté à Emily Dickinson

* entrée à partir de 5€

* ouverture des portes 19h30, concert 20:30.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

7 clous 150 rue de Crimée 13003 Marseille Marseille 13003 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T19:30:00+02:00 – 2023-10-21T21:30:00+02:00

2023-10-21T19:30:00+02:00 – 2023-10-21T21:30:00+02:00