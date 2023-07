Découverte du théâtre IVT-International Visual Theatre 7 CITÉ CHAPTAL – INTERNATIONAL VISUAL THÉÂTRE Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Découverte du théâtre IVT-International Visual Theatre Samedi 16 septembre, 10h00 7 CITÉ CHAPTAL – INTERNATIONAL VISUAL THÉÂTRE Entrée libre

À travers un jeu de piste faisant bouger les méninges, découvrez les secrets de ce lieu cofondé par Alfredo Corrado, des recoins les plus sombres des coulisses aux lumières de la scène en passant par les énigmes de la formation et les trésors de l’édition.

Après avoir gagné IVT Express, participez à un tirage au sort pour gagner… C’est une surprise !

Entre deux charades, l’équipe se fera un plaisir de vous emmener dans les coulisses de leur métier, le temps d’une rencontre en salle Alfredo Corrado pour vous dévoiler leur quotidien.

L’aventure n’attend que vous !

IVT International Visual Theatre est un laboratoire de recherches artistiques, linguistiques et pédagogiques sur la langue des signes, les arts visuels et corporels. A la fois salle de spectacles, maison d'édition, lieu de création artistique et école de langue des signes, IVT est un carrefour culturel, un espace d'échanges et de découvertes pour les sourds et les entendants. Au XVIIIe siècle, ce bâtiment est d'abord une chapelle. En 1895, elle devient une salle de spectacle qui prend le nom de Théâtre-Salon, puis qui connaît ses heures de gloire de 1897 à 1962 comme le théâtre du Grand-Guignol, jouant sur le rire et l'épouvante. Le bâtiment devient ensuite la salle de répétitions et de représentations de l'école de la rue Blanche (l'ENSAT) jusqu'en 1997. En 2004, IVT obtient ce lieu et entreprend de gros travaux. Le théâtre est inauguré en janvier 2007. Il subsiste aujourd'hui la façade (restaurée en 2010) et 4 tableaux d'Alfred Choubrac datant de la fin du XIXe siècle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

@ Vincent Quenot