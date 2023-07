LE HARPON CLUB AGATHOIS 7 chemin du Sucre Agde, 1 juillet 2023, Agde.

Agde,Hérault

Pratique de la chasse sous-marine en compétition ou loisir à partir de 16 ans..

.

7 chemin du Sucre

Agde 34300 Hérault Occitanie



Practice of underwater hunting in competition or leisure from 16 years old.

Caza submarina competitiva o recreativa a partir de los 16 años.

Ausübung der Unterwasserjagd als Wettkampf oder Freizeitbeschäftigung ab 16 Jahren.

