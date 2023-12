Some Produkt – Concerts Do not Machine + 8 Me Again 7 Chemin du Rousseau Périgueux Catégories d’Évènement: Dordogne

Périgueux Some Produkt – Concerts Do not Machine + 8 Me Again 7 Chemin du Rousseau Périgueux, 3 février 2024, Périgueux. Périgueux Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 20:30:00

fin : 2024-02-03 23:30:00 ✘ DO NOT MACHINE (Indie Rock – Angers)

✘ 8 ME AGAIN (Pop-punk – Périgueux).

7 Chemin du Rousseau Moulin du Rousseau

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-23 par OT Communal de Périgueux

