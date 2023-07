Concert – Long hour + Gentle Ben ans his shimmering hands + Noody beaches 7 Chemin du Rousseau Périgueux, 26 juillet 2023, Périgueux.

Long Hour : Il s’agit du projet performance solo de l’artiste et musicien australien Julian Medor. Parfois qualifiée de Lo-FI, no-wave, synth-punk, croon-core, ou encore GothDooWoop , sa musique et son attitude s’inspirent de figures tels que David Yow (The Jesus Lizard), JG Thirlwell (Foetus), et Alan Vega (Suicide).

Avec les Moody Beaches, Miss Anna Lienhop (La Bastard) saisit sa guitare et retrouve Julia Watt, batteuse énervée au sein de La Bastard auxquelles se joint Jessie Dennis (basse). Les trois pétroleuses rallument la mèche avec un nouveau projet post-grunge/post-punk, aux riffs musclés et à la voix urgente..

Long Hour is the solo performance project of Australian artist and musician Julian Medor. Sometimes described as Lo-FI, no-wave, synth-punk, croon-core or GothDooWoop, his music and attitude are inspired by the likes of David Yow (The Jesus Lizard), JG Thirlwell (Foetus) and Alan Vega (Suicide).

With the Moody Beaches, Miss Anna Lienhop (La Bastard) picks up her guitar and reunites with Julia Watt, La Bastard’s energetic drummer, who is joined by Jessie Dennis (bass). The three petrolheads rekindle the fuse with a new post-grunge/post-punk project, featuring muscular riffs and urgent vocals.

Long Hour es el proyecto en solitario del artista y músico australiano Julian Medor. A veces descrito como Lo-FI, no-wave, synth-punk, croon-core o GothDooWoop, su música y actitud se inspiran en artistas de la talla de David Yow (The Jesus Lizard), JG Thirlwell (Foetus) y Alan Vega (Suicide).

Con los Moody Beaches, la señorita Anna Lienhop (La Bastard) coge su guitarra y se reúne con Julia Watt, enérgica batería de La Bastard, a la que se une Jessie Dennis (bajo). Los tres petrolheads vuelven a encender la mecha con un nuevo proyecto post-grunge/post-punk, de riffs musculosos y voces urgentes.

Long Hour: Dies ist das Solo-Performance-Projekt des australischen Künstlers und Musikers Julian Medor. Seine Musik und sein Auftreten sind inspiriert von Persönlichkeiten wie David Yow (The Jesus Lizard), JG Thirlwell (Foetus) und Alan Vega (Suicide).

Bei den Moody Beaches schnappte sich Miss Anna Lienhop (La Bastard) ihre Gitarre und traf sich mit Julia Watt, der energischen Schlagzeugerin von La Bastard, zu der sich Jessie Dennis (Bass) gesellte. Die drei Petrolheads zünden die Lunte mit einem neuen Post-Grunge/Post-Punk-Projekt, das mit muskulösen Riffs und einer dringlichen Stimme aufwartet.

