Périgueux Sans Réserve – Loharano + Ravage 7 Chemin du Moulin du Rousseau Périgueux, 14 octobre 2023, Périgueux. Périgueux,Dordogne LOHARANO (Métal > Madagascar) RAVAGE (Noise Hardcore > Périgueux) Début du concert à 20h30.

7 Chemin du Moulin du Rousseau Moulin du Rousseau

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



LOHARANO (Metal > Madagascar) RAVAGE (Noise Hardcore > Périgueux) Concert starts at 8:30pm LOHARANO (Metal > Madagascar) RAVAGE (Hardcore Noise > Périgueux) Concierto a partir de las 20h30 LOHARANO (Metall > Madagaskar) RAVAGE (Noise Hardcore > Périgueux) Beginn des Konzerts um 20:30 Uhr

