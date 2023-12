Réveillon de la Saint-Sylvestre à l’Oasienne, Lissac-et-Mouret 7 chemin des Noyers Figeac Catégories d’Évènement: Figeac

7 chemin des Noyers Figeac, 31 décembre 2023

Date (année – mois – jour) et horaire :

2023-12-31 20:00:00

fin : 2023-12-31 Réservez dès maintenant votre place pour une soirée de plaisir, de délices et de danse à l’Oasienne lors du réveillon de la saint Sylvestre !

animation musicale avec Michel Bézelgues !.

sur réservation 53 EUR.

7 chemin des Noyers L’oasienne

Figeac 46100 Lot Occitanie

Code postal 46100
Lieu 7 chemin des Noyers
Adresse 7 chemin des Noyers L'oasienne
Ville Figeac
Departement Lot

