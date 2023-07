AUX SECRET DES ABEILLES 7 CHEMIN DES FAUCONNEAUX Rieux-Volvestre, 19 juillet 2023, Rieux-Volvestre.

Rieux-Volvestre,Haute-Garonne

Virginie vous invite à participer à ses ateliers pédagogiques sur la ruche et les abeilles..

2023-07-19 fin : 2023-07-26 20:00:00. EUR.

Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie



Virginie invites you to take part in her educational workshops on beehives and bees.

Virginie le invita a participar en sus talleres educativos sobre colmenas y abejas.

Virginie lädt Sie ein, an ihren pädagogischen Workshops über den Bienenstock und die Bienen teilzunehmen.

