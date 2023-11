MARCHÉ DE NOËL DE LA MFR-CFA DE LA POMMERAYE 7 Chemin de Vaujou Mauges-sur-Loire, 8 décembre 2023, Mauges-sur-Loire.

Mauges-sur-Loire,Maine-et-Loire

Bienvenue à la seconde édition du mrché de Noël de la MFR-CFA de la Pommeraye à Mauges-sur-Loire..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 18:00:00. .

7 Chemin de Vaujou La Pommeraye

Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Welcome to the second edition of the Christmas market at the MFR-CFA de la Pommeraye in Mauges-sur-Loire.

Bienvenido al segundo mercado navideño de la MFR-CFA de la Pommeraye en Mauges-sur-Loire.

Willkommen zur zweiten Ausgabe des Weihnachtsmarkts der MFR-CFA de la Pommeraye in Mauges-sur-Loire.

Mise à jour le 2023-11-21 par eSPRIT Pays de la Loire