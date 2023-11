Village de Noel 7 chemin de la Messe Saint-Pierre-lès-Nemours, 16 décembre 2023, Saint-Pierre-lès-Nemours.

Saint-Pierre-lès-Nemours,Seine-et-Marne

Marché de Noël composé de nombreux stands et animations pour le plaisir des petits et des grands : le samedi spectacle de Noël à 14h30 et feu d’artifice à 18h30..

2023-12-16 fin : 2023-12-17 . .

7 chemin de la Messe Parc de la Roche Fontaine

Saint-Pierre-lès-Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France



Christmas market with lots of stalls and entertainment for young and old: on Saturday, a Christmas show at 2.30pm and fireworks at 6.30pm.

Mercado navideño con numerosos puestos y animaciones para grandes y pequeños: espectáculo navideño el sábado a las 14.30 h y fuegos artificiales a las 18.30 h.

Weihnachtsmarkt mit zahlreichen Ständen und Animationen zur Freude von Groß und Klein: Am Samstag Weihnachtsshow um 14:30 Uhr und Feuerwerk um 18:30 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-09 par Office de Tourisme du Pays de Nemours