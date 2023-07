Cet évènement est passé Au jardin d’En Face 7 chemin de la Messe Saint-Marcel Catégories d’Évènement: Ardennes

Saint-Marcel Au jardin d’En Face 7 chemin de la Messe Saint-Marcel, 12 juillet 2023, Saint-Marcel. Saint-Marcel,Ardennes Vente à la ferme : sur rendez-vousVente sur les marchés des producteurs de pays : Launois sur Vence, vente à distance Drive fermier des Ardennes.

7 chemin de la Messe

Saint-Marcel 08460 Ardennes Grand Est



Farm sale : by appointmentSale on farmers' markets : Launois sur Vence, distance selling Drive fermier des Ardennes Venta en la granja: con cita previaVenta en los mercados de productores locales: Launois sur Vence, venta a distancia Drive fermier des Ardennes Verkauf auf dem Bauernhof: nach VereinbarungVerkauf auf den Märkten der Landwirte: Launois sur Vence, Versandhandel Drive fermier des Ardennes

