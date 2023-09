MARCHÉ ITINÉRANT DE CRÉATEURS D’UN AVENIR SOLAIRE 7 Chemin de la Gasse La Croix-aux-Mines, 23 septembre 2023, La Croix-aux-Mines.

La Croix-aux-Mines,Vosges

L’association Avenir Solaire a lancé son initiative de marché itinérant de créateurs d’un avenir solaire durant l’été 2023. Le 6e et dernier marché estival proposera une douzaine d’exposants passionnés et engagés dans la construction d’un nouveau monde. Un concert à 17 h 30 est offert.

Le but de ce marché est de participer à la semence d’un monde meilleur en rassemblant les créateurs qui dévouent leurs forces dans cette direction et qui proposent au public des produits, des services et des savoirs-faire de tout horizon et de bonne qualité. Pour avancer concrètement dans des solutions alternatives, les paiements sur le marché se feront uniquement en espèces ou en monnaies locales ou alternatives (J.E.U et G1) afin de favoriser la prise de conscience que la vie est possible autrement ! Buvette et gourmandises bio sur place. Bienvenue au public en quête de véritables moments de partages. Entrée libre.. Tout public

Samedi 2023-09-23 10:00:00 fin : 2023-09-23 18:30:00. 0 EUR.

7 Chemin de la Gasse

La Croix-aux-Mines 88520 Vosges Grand Est



The Avenir Solaire association has launched its initiative for a traveling market of creators of a solar future during the summer of 2023. The 6th and final summer market will feature a dozen passionate exhibitors committed to building a new world. A concert at 5:30 p.m. is offered.

The aim of this market is to participate in the sowing of a better world by bringing together creators who devote their forces in this direction, and who offer the public products, services and know-how from all horizons and of good quality. In order to make concrete progress towards alternative solutions, payments at the market will be made exclusively in cash or in local or alternative currencies (J.E.U and G1), to promote awareness that life is possible in other ways! Refreshments and organic treats on site. We welcome the public in search of genuine moments of sharing. Admission free.

La asociación Avenir Solaire ha lanzado su mercado itinerante de creadores de un futuro solar durante el verano de 2023. El 6º y último mercado de verano contará con una docena de expositores apasionados y comprometidos con la construcción de un mundo nuevo. A las 17.30 horas se ofrecerá un concierto.

El objetivo del mercado es ayudar a sembrar las semillas de un mundo mejor reuniendo a creadores que trabajan duro en esta dirección y ofreciendo al público productos, servicios y conocimientos de alta calidad procedentes de todos los ámbitos de la vida. Con el fin de avanzar concretamente hacia soluciones alternativas, los pagos en el mercado se harán exclusivamente en efectivo o en monedas locales o alternativas (J.E.U y G1) para ayudar a la gente a darse cuenta de que la vida puede hacerse de otra manera Refrescos y golosinas ecológicas in situ. Una calurosa bienvenida a todos aquellos que busquen una verdadera oportunidad para compartir. Entrada gratuita.

Der Verein Avenir Solaire hat seine Initiative für einen Wandermarkt der Schöpfer einer solaren Zukunft im Sommer 2023 gestartet. Der sechste und letzte Sommermarkt wird ein Dutzend leidenschaftlicher Aussteller bieten, die sich für den Aufbau einer neuen Welt engagieren. Ein Konzert um 17.30 Uhr wird angeboten.

Das Ziel dieses Marktes ist es, an der Aussaat einer besseren Welt teilzunehmen, indem er die Schöpfer zusammenbringt, die ihre Kräfte dieser Richtung widmen und der Öffentlichkeit Produkte, Dienstleistungen und Know-how aus allen Bereichen und von guter Qualität anbieten. Um konkrete Fortschritte bei alternativen Lösungen zu erzielen, wird auf dem Markt nur in bar oder in lokalen oder alternativen Währungen (J.E.U und G1) bezahlt, um das Bewusstsein zu fördern, dass das Leben auch anders möglich ist! Getränke und Bio-Leckereien vor Ort. Willkommen sind alle, die auf der Suche nach echten Momenten des Austauschs sind. Freier Eintritt.

