EARL Dupont Jean Pierre & Claude 7, Chemin de Chagny Marquigny, 12 juillet 2023, Marquigny.

Marquigny,Ardennes

* Détails : – Vente de viande d’agneau fermier et de lapins – Participation aux marchés des Producteurs de Pays à: – LAUNOIS SUR VENCE : au Relais de Poste, le 1er vendredidu mois – AVAUX : 3-5, Rue de Saint Rémi, le 2éme vendredi dumois – CHARLEVILLE : sur la Place Ducale, le 2éme vendredidu mois et le DRIVE FERMIER – LA CASSINE : au Couvent des Cordeliers, le 3émevendredi du mois – MOUZON : le dernier Vendredi du mois OUVERT TOUTE L’ANNÉE (pour les caissettes sur commande).

7, Chemin de Chagny

Marquigny 08390 Ardennes Grand Est



* Details: – Sale of farmhouse lamb and rabbit meat – Participation in the Country Farmers’ Markets in: – LAUNOIS SUR VENCE : at the Relais de Poste, the 1st Friday of the month – AVAUX : 3-5, Rue de Saint Rémi, the 2nd Friday of the month – CHARLEVILLE : on the Place Ducale, the 2nd Friday of the month and the DRIVE FERMIER – LA CASSINE : at the Couvent des Cordeliers, on the 3rd Friday of the month – MOUZON : the last Friday of the month OPEN ALL YEAR ROUND (for the boxes on order)

* Detalles: – Venta de carne de cordero y conejo de granja – Participación en los mercados locales de agricultores de: – LAUNOIS SUR VENCE: en el Relais de Poste, el primer viernes del mes – AVAUX: 3-5, Rue de Saint Rémi, el segundo viernes del mes – CHARLEVILLE: en la Place Ducale, el segundo viernes del mes y el DRIVE FERMIER – LA CASSINE: en el Couvent des Cordeliers, el tercer viernes del mes – MOUZON: el último viernes del mes ABIERTO TODO EL AÑO (para las cajas por encargo)

* Details: – Verkauf von Lammfleisch vom Bauernhof und Kaninchen – Teilnahme an den Märkten der « Producteurs de Pays » in: – LAUNOIS SUR VENCE: im Postamt, am 1. Freitag des Monats – AVAUX: 3-5, Rue de Saint Rémi, am 2. Freitag des Monats – CHARLEVILLE: auf dem Place Ducale, am 2. Freitag des Monats und im DRIVE FERMIER – LA CASSINE: im Kloster der Cordeliers, am 3. Freitag des Monats – MOUZON: am letzten Freitag des Monats GANZJÄHRIG GEÖFFNET (für die Kisten auf Bestellung)

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme