15 ans du Spadium 7 Chemin de Calvin Salles, 1 décembre 2023, Salles.

Salles,Gironde

Le Spadium fête ses 15 ans au rythme des années 80, le 9 décembre de 18h à 21h.

Au programme, auberge espagnole, tombola, aquagym spécial, jeux et concours aquatiques..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 21:00:00. .

7 Chemin de Calvin

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Spadium celebrates its 15th anniversary to the rhythm of the 80s, on December 9 from 6pm to 9pm.

On the program: auberge espagnole, tombola, special aquagym, aquatic games and competitions.

El Spadium celebra su 15º aniversario al ritmo de los años 80, el 9 de diciembre de 18.00 a 21.00 horas.

En el programa: albergue de estilo español, tómbola, aquagym especial, juegos acuáticos y concursos.

Das Spadium feiert seinen 15. Geburtstag im Rhythmus der 80er Jahre am 9. Dezember von 18.00 bis 21.00 Uhr.

Auf dem Programm stehen eine Auberge espagnole, eine Tombola, spezielle Wassergymnastik, Wasserspiele und -wettbewerbe.

