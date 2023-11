ROGER ASSAF À L’ATELIER ARRAZAT 7 Boulevard Pasteur Lodève, 26 novembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Lecture d’un extrait du livre La Porte de Fatima, écrit par Roger Assaf. Lecture dirigée par Roger Assaf lui-même, avec Dominique Dolmieu, Jean-Claude Fall et Alexandra Plays..

2023-11-26 17:00:00 fin : 2023-11-26 . .

7 Boulevard Pasteur

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Reading of an extract from the book La Porte de Fatima, written by Roger Assaf. Directed by Roger Assaf himself, with Dominique Dolmieu, Jean-Claude Fall and Alexandra Plays.

Lectura de un extracto del libro La Porte de Fatima, escrito por Roger Assaf. Dirigida por el propio Roger Assaf, con Dominique Dolmieu, Jean-Claude Fall y Alexandra Plays.

Lesung eines Auszugs aus dem Buch Das Tor von Fatima, geschrieben von Roger Assaf. Lesung unter der Leitung von Roger Assaf selbst, mit Dominique Dolmieu, Jean-Claude Fall und Alexandra Plays.

