Messmer – 13Hz 7 Boulevard Lamarck Bourges, 16 février 2024, Bourges.

Bourges,Cher

Messmer – 13Hz. Osez découvrir l’expérience Messmer, où la maîtrise de soi et la fascination se rencontrent..

2024-02-16 fin : 2024-02-16 . 40 EUR.

7 Boulevard Lamarck

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Messmer ? 13Hz. Dare to discover the Messmer experience, where self-control and fascination meet.

Messmer ? 13Hz. Atrévase a descubrir la experiencia Messmer, donde el autocontrol se une a la fascinación.

Messmer? 13Hz. Trauen Sie sich, die Messmer-Erfahrung zu entdecken, wo Selbstbeherrschung und Faszination aufeinandertreffen.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT BOURGES