Le Lac des Cygnes 7 Boulevard Lamarck Bourges, 16 janvier 2024, Bourges.

Bourges,Cher

“Le Lac des Cygnes” est alors devenu l’un des ballets les plus populaires de l’histoire. Il reste d’ailleurs le plus représenté au monde. Un classique mythique ici interprété avec toute la rigueur et la grâce des 35 danseurs de cette troupe ukrainienne d’excellence, l’Ukrainian Ballet of Odessa..

2024-01-16 fin : 2024-01-16 22:00:00. 39 EUR.

7 Boulevard Lamarck

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



swan Lake became one of the most popular ballets in history. In fact, it remains the world?s most performed ballet. A mythical classic interpreted here with all the rigor and grace of the 35 dancers of this excellent Ukrainian troupe, the Ukrainian Ballet of Odessa.

el Lago de los Cisnes se convirtió en uno de los ballets más populares de la historia. Sigue siendo el ballet más representado del mundo. Este clásico legendario se interpreta aquí con todo el rigor y la gracia de los 35 bailarines de esta excelente compañía ucraniana, el Ballet Ucraniano de Odessa.

schwanensee wurde zu einem der populärsten Ballette der Geschichte. Es ist bis heute das meistaufgeführte Ballett der Welt. Dieser legendäre Klassiker wird hier mit der ganzen Strenge und Anmut der 35 Tänzer des ukrainischen Spitzenensembles Ukrainian Ballet of Odessa interpretiert.

