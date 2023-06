Redouane Bougheraba 7 Boulevard Lamarck Bourges, 25 novembre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

« On m’appelle Marseille »

Ceci n’est pas un film, mais un stand up..

2023-11-25 à ; fin : 2023-11-25 . .

7 Boulevard Lamarck

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



« They call me Marseille

This is not a film, but a stand-up comedy.

« Me llaman Marsella

Esto no es una película, sino una comedia.

« Man nennt mich Marseille »

Dies ist kein Film, sondern ein Stand-up.

Mise à jour le 2023-06-06 par OT BOURGES