Marie-Claude Pietragalla la femme qui danse 7 Boulevard Lamarck Bourges, 23 novembre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Après plus de 3 ans de triomphe en France et en Europe, Marie-Claude Pietragalla continue sa tournée pour célébrer plus de 40 ans sur scène, elle a multiplié les expériences chorégraphiques, les influences et les esthétiques..

2023-11-23 à ; fin : 2023-11-23 . .

7 Boulevard Lamarck

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



After more than 3 years of triumph in France and Europe, Marie-Claude Pietragalla continues her tour to celebrate more than 40 years on stage, where she has multiplied her choreographic experiences, influences and aesthetics.

Tras más de 3 años de triunfos en Francia y Europa, Marie-Claude Pietragalla continúa su gira para celebrar sus más de 40 años sobre los escenarios, donde ha multiplicado sus experiencias coreográficas, sus influencias y su estética.

Nach mehr als drei Jahren Triumphen in Frankreich und Europa setzt Marie-Claude Pietragalla ihre Tournee fort, um ihre mehr als 40 Jahre auf der Bühne zu feiern. Sie hat ihre choreografischen Erfahrungen, Einflüsse und Ästhetiken vervielfacht.

Mise à jour le 2023-06-06 par OT BOURGES