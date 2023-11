Regards croisés en hommage à Pablo Picasso 7 boulevard Jean-Jaurès Aubagne, 16 novembre 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

Les élèves de l’atelier poterie du collège Lakanal, les céramistes de l’Association des Céramistes et Santonniers du Pays d’Aubagne et le sculpteur Christophe Masson rendent hommage à Pablo Picasso pour les 50 ans de sa mort..

2023-11-16 08:00:00 fin : 2023-12-01 18:00:00. .

7 boulevard Jean-Jaurès Hôtel de ville

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Students from the Collège Lakanal pottery workshop, ceramists from the Association des Céramistes et Santonniers du Pays d’Aubagne and sculptor Christophe Masson pay tribute to Pablo Picasso on the 50th anniversary of his death.

Alumnos del taller de alfarería del Collège Lakanal, ceramistas de la Association des Céramistes et Santonniers du Pays d’Aubagne y el escultor Christophe Masson rinden homenaje a Pablo Picasso en el 50 aniversario de su muerte.

Die Schüler des Töpferateliers des Collège Lakanal, die Keramiker der Association des Céramistes et Santonniers du Pays d’Aubagne und der Bildhauer Christophe Masson erweisen Pablo Picasso anlässlich seines 50. Todestages die Ehre.

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile