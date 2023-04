Jolis papillons ! 7 boulevard Jean-Jaurès, 11 avril 2023, Aubagne.

Cette exposition proposée par le Service Archives-Patrimoine et le Service Arts de vivre et Filière Argile de la Métropole Aix-Marseille Provence vous fera découvrir près de 80 pièces au décor polychrome et pleines de poésie..

2023-04-11 à 08:00:00 ; fin : 2023-06-09 18:00:00. .

7 boulevard Jean-Jaurès Hôtel de ville

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This exhibition proposed by the Archives-Heritage Department and the Arts of Living and Clay Sector Department of the Aix-Marseille Provence Metropolis will make you discover nearly 80 pieces with polychrome decor and full of poetry.

Esta exposición propuesta por el Departamento de Archivos-Patrimonio y el Departamento del Sector de las Artes de Vivir y del Barro de Aix-Marsella Provenza Metrópolis le permitirá descubrir cerca de 80 piezas con decoración policromada y llenas de poesía.

Diese von der Abteilung Archiv-Patrimoine und der Abteilung Arts de vivre et Filière Argile der Metropole Aix-Marseille Provence angebotene Ausstellung zeigt Ihnen fast 80 Stücke mit polychromem Dekor und voller Poesie.

Mise à jour le 2023-04-04 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile