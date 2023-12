Cinéma Roumain au cinéma Rex 7 Boulevard Henri Barbusse Saint-Léonard-de-Noblat, 13 janvier 2024 20:00, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

Dans le cadre de son action culturelle, l’association Saint Léonard Balesti, en partenariat avec le cinéma REX propose le dernier film de Radu Jude, « N’attendez pas trop de la fin du monde », une comédie dramatique..

2024-01-13 fin : 2024-01-13 23:00:00.

7 Boulevard Henri Barbusse Cinéma Rex

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



As part of its cultural activities, the Saint Léonard Balesti association, in partnership with the REX cinema, is offering Radu Jude’s latest film, « N’attendez pas trop de la fin du monde », a dramatic comedy.

En el marco de sus actividades culturales, la asociación Saint Léonard Balesti, en colaboración con el cine REX, proyecta la última película de Radu Jude, « N’attendez pas trop de la fin du monde », una comedia dramática.

Im Rahmen seiner kulturellen Aktivitäten zeigt der Verein Saint Léonard Balesti in Partnerschaft mit dem Kino REX den neuesten Film von Radu Jude, « Erwarte nicht zu viel vom Ende der Welt », eine dramatische Komödie.

